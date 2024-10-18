نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الخور والريان في الدوري القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان مع نظيره فريق الخور اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد الخور ضمن منافسات الجولة 7 من الدوري القطري.

موعد مباراة الخور والريان

وتنطلق صافرة بداية مباراة الخور والريان مساء اليوم في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 6:30 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الخور والريان

قنوات الكأس القطرية نايل سات،

التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة الكأس المفتوحة سهيل سات

، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3