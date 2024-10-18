نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بوروسيا دورتموند وسانت باولي في الدوري الألماني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي بورسيا درتموند لمواجهة قوية أمام نظيره سانت باولي وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الألماني.

ويحتل بروسيا دورتموند المركز السابع برصيد 10 نقاط من 6 مباريات حقق فيهم الانتصار في 3 وتعادل في مباراة وحيدة وهزم في مباراتين.

وعلى الجانب الاخر يحتل سانت باولي المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط من 6 مباريات تفوق في واحدة وتعادل في مثلها وهزم في 4 مباريات

موعد مباراة بوروسيا درتموند أمام سانت باولي في الدوري الألماني

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مباراة بوروسيا درتموند أمام سانت باولي في الدوري الألماني

تنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.