نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة شاعر أغنية "تملي معاك" الشهيرة لـ عمرو دياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الشاعر صلاح عطية عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وفاة أحمد علي موشى مؤلف ٱغنية تملي معاك الشهيرة لعمرو دياب.

ونعى عطية،الراحل قائلا: "البقاء لله أخونا وزميلنا المحترم الشاعر أحمد على موسى الله يرحمه".

أشهر أعمال الراحل

تعد أشهر أعمال الشاعر أحمد على موسي أغنية “تملى معاك” لعمرو دياب، إضافة إلى أغاني غمضت عينى لرامى صبرى، وبناءً على رغباتك لأصالة، وعاشق سحر عينيك لفارس، وجات تصالحنى لمصطفى قمر، ويا دايرة لعمرو مصطفى، ومن أول عمرى لفضل شاكر.

آخر ما كتبه الراحل

وكانت آخر بوستات الشاعر أحمد على موسى، قبل ساعات قليلة من وفاته، حيث كتب على صفحته بفيسبوك: “زي النهاردة كان أسوأ يوم في حياتي، اليوم اللي فارقتني فيه روحي، ومن بعد اليوم ده أنا بالاسم بس بعيش.. الله يرحمك يا ست الكل، ويجمعني بيكي علي خير، الرجاء الدعاء وقراءه الفاتحة فضلًا وليس أمرًا”.