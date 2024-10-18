الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق 15 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة رصد إطلاق 15 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل واعتراض بعضها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الجمعة: "بعد سماع صفارات الإنذار في مناطق خليج حيفا والجليل الأعلى والجليل الغربي، تم رصد نحو 15 صاروخا انطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض بعض الصواريخ ورصد عدد من القذائف التي سقطت".

وأضاف البيان "خلال الليل، تم اعتراض طائرة مسيرة داخل الأراضي البحرية الإسرائيلية على طول ساحل إسرائيل، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ولم تنطلق صفارات الإنذار وفقا للبروتوكول".

وكان "حزب الله" اللبناني أعلن مساء الخميس تنفيذه 17 عملية نوعية استهدفت الجيش الإسرائيلي وتمركزاته على الحدود اللبنانية الفلسطينية، بما فيها تصديه لمحاولات تسلل، مؤكدا تحقيق ‏إصابات مباشرة ودقيقة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الخميس، أن 5 عسكريين بينهم ضابطان قتلوا وأصيب 8 آخرون بجروح خطيرة، في المعارك مع قوات "حزب الله" بالمناطق الجنوبية من لبنان