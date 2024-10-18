مال وأعمال

مبيعات التجزئة الأمريكية ترتفع بأكثر من المتوقع

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مبيعات التجزئة الأمريكية ترتفع بأكثر من المتوقع من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:21 صباحاً - وكالات _ ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر قليلا من المتوقع في سبتمبر، وهو ما يدعم الآراء القائلة بأن الاقتصاد حافظ على وتيرة قوية للنمو في الربع الثالث.

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وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس، إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.4 بالمئة الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.1 بالمئة في أغسطس.

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وكان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة، التي تتألف في معظمها من السلع وليست معدلة في ضوء التضخم، بنسبة 0.3 بالمئة.

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وتراوحت التقديرات بين عدم حدوث تغيير وزيادة بنسبة 0.8 بالمئة.

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ومن المرجح ألا تؤدي علامات متانة الاقتصاد إلى تثبيط عزيمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل، ولكنها ستعزز التوقعات بخفض أصغر بنحو 25 نقطة أساس في تكاليف الاقتراض.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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