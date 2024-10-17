نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يصل إلى أبو ظبي استعدادا للمشاركة في بطولة السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت منذ قليل بعثة النادي الأهلي إلى أبو ظبي وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة السوبر المصري والتي تنطلق في العشرون من الشهر الجاري.

ويفتتح المارد الأحمر مواجهته أمام سيراميكا كليوبترا في نصف نهائي لينتظر مواجهة الفائز من مباراة الزمالك أمام بيراميدز.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول في النادي الأهلي قد أعلن عن قائمة فريقه للمواجهة:-

قائمة الأهلي المشاركة في السوبر المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف. خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، محمد عبدالله.



خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، مصطفى أبوالخير



خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا، وسام أبوعلى، سمير محمد.