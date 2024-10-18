نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جلسة إبراهيم نور الدين مع لاعبي بيراميدز قبل مواجهة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد إبراهيم نور الدين، رئيس لجنة التطوير بلجنة الحكام باتحاد الكرة محاضرة ظهر السبت، مع لاعبي فريق نادي بيراميدز، في مقر إقامة البعثة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

إبراهيم نور الدين يحاضر لاعبي بيراميدز

ويواجه بيراميدز نظيره نادي الزمالك يوم الأحد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر بالإمارات.

ويتحدث إبراهيم نور الدين مع لاعبي بيراميدز والجهاز الفني على التعديلات الأخيرة التي تم إقرارها في قانون التحكيم والتي سيتم العمل بها في لقاءات السوبر المصري، وغيرها من القرارات المعمول بها في البطولة.