خوفًا من إغراءات سان جيرمان.. برشلونة يتحرك لتمديد عقد نجمه

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي برشلونة، لتمديد عقد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم في المرحلة المقبلة، خوفًا من إغراءات باريس سان جيرمان.

برشلونة يسعى لتمديد عقد جافي

يرغب خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، في توقيع عقد جديد مع بابلو جافي نجم وسط الفريق ليستمر فترة طويلة بقميص “البارسا”.

وحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو فإن نادي برشلونة يستعد لإبرام عقد جديد مع جافي بمجرد عودته إلى الملعب، كما ورد قبل أسبوعين.

وأشار رومانو عبر صفحته على موقع “إكس”، إلى تصريح لابورتا الذي قال خلاله: "أستطيع أن أؤكد أن عقد جافي سيتم تمديده أيضًا".