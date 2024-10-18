نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البداية ضد رونالدو.. الاستقلال الإيراني يُعلن تعاقده مع بيتسو موسيماني رسميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي استقلال طهران الإيراني عن تعيين المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، في منصب المدير الفني للفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

الاستقلال الإيراني يُعلن تعاقده مع بيتسو موسيماني

وأكد النادي في بيان رسمي أنه قد تم التعاقد مع موسيماني ليكون المدير الفني الجديد، مما يعكس الثقة الكبيرة في قدراته التدريبية. وكشفت وكالة تسويق المدرب في بيانها أن موسيماني سيقود الفريق الإيراني، الذي ينافس في الدوري الإيراني، برفقة طاقمه الفني الكامل.

تعليق موسيماني على التعاقد

عقب توليه المسؤولية، أعرب موسيماني عن سعادته بالانتقال إلى استقلال طهران، مشيدًا بتاريخه العريق. حيث قال: "استقلال طهران نادٍ كبير جدًا في منطقة الخليج، وله تاريخ طويل ومشرق، ويشارك في أعلى درجات دوري أبطال آسيا." وأضاف: "يمكننا أن نصدق عطش جماهيرهم للألقاب. التحديث ينتظرنا جميعًا، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نقود مثل هذا النادي الكبير. أود أن أشكر الإدارة على ثقتهم بي."

أول مباراة لموسيماني

ستكون المباراة الأولى لموسيماني مع استقلال طهران ضد النصر السعودي، والتي ستُقام في الجولة الثالثة من دوري النخبة السعودي، وقد تم نقل هذه المباراة إلى الإمارات.