هل شرب الماء أثناء الأكل مضر بالصحة؟يعتمد الكثيرون على تناول الماء أثناء وجباتهم، اعتقادا منهم أن شرب الماء مع الطعام أو بعده يمكن أن يخفف من أحماض المعدة، ولكن الطب له رأى آخر، حيث يعتبر الخبراء أنه أمر غير صحي ويتسبب في الإصابة بعسر الهضم، والعديد من المشكلات الصحية الأخرى، وفقا لموقع indianexpress.

فالماء ضروري بالفعل لترطيب الجسم، ولكن تناوله أثناء تلقيك لوجباتك يعد من الأمور المرهقة للمعدة، التي تتسبب في العديد من المشكلات الصحية، خاصة للجهاز الهضمي.

أضرار تناول الماء مع الطعام

يعد تناول الماء خلال الوجبات أو أثناء تلقيك للطعام يتسبب في إنتاج حمض الهيدروكلوريك، الذي لعب جزءًا هامًا في تحلل الطعام وتنشيط إنزيمات الاضطرابات الناجمة عن البكتيريا، وهذا الأمر يتسبب في العسر الهضمي والانتفاخ والشعور بألم يصعب تحمله في البطن والمعدة.

يساعد تناول الماء بعد الطعام بساعتين في إذابة العناصر الغذائية ويدعم العمليات الأنزيمية، ويحافظ على عمل الجهاز الهضمي.

فوائد شرب الماء بعد تناول الوجبات بساعة؟

يساعد شرب الماء بعد الطعام بساعة على تليين الطعام، مما يشكل هضما أفضل ولكن ذلك بعد تناولك للوجبات، فيمكن أن تتناول الطعام بالشبع، مما قد يمنع تناول الطعام في إدارة الوزن.

إذا كنت تعاني من مشكلات هضمية مستمرة، فمن الأفضل دائمًا أن تعتني بالرعاية الصحية، يمكن من خلال فهم العلاقة بين المياه وحمض البول أن نقترح عليك اتباع نظام غذائي صحي ونظام غذائي خاص بك، ولكن من الضروري عدم تناول الماء أثناء الطعام.