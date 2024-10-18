هل شرب الماء أثناء الأكل مضر بالصحة؟
يعتمد الكثيرون على تناول الماء أثناء وجباتهم، اعتقادا منهم أن شرب الماء مع الطعام أو بعده يمكن أن يخفف من أحماض المعدة، ولكن الطب له رأى آخر، حيث يعتبر الخبراء أنه أمر غير صحي ويتسبب في الإصابة بعسر الهضم، والعديد من المشكلات الصحية الأخرى، وفقا لموقع indianexpress.
فالماء ضروري بالفعل لترطيب الجسم، ولكن تناوله أثناء تلقيك لوجباتك يعد من الأمور المرهقة للمعدة، التي تتسبب في العديد من المشكلات الصحية، خاصة للجهاز الهضمي.
أضرار تناول الماء مع الطعام
يعد تناول الماء خلال الوجبات أو أثناء تلقيك للطعام يتسبب في إنتاج حمض الهيدروكلوريك، الذي لعب جزءًا هامًا في تحلل الطعام وتنشيط إنزيمات الاضطرابات الناجمة عن البكتيريا، وهذا الأمر يتسبب في العسر الهضمي والانتفاخ والشعور بألم يصعب تحمله في البطن والمعدة.
يساعد تناول الماء بعد الطعام بساعتين في إذابة العناصر الغذائية ويدعم العمليات الأنزيمية، ويحافظ على عمل الجهاز الهضمي.
فوائد شرب الماء بعد تناول الوجبات بساعة؟
يساعد شرب الماء بعد الطعام بساعة على تليين الطعام، مما يشكل هضما أفضل ولكن ذلك بعد تناولك للوجبات، فيمكن أن تتناول الطعام بالشبع، مما قد يمنع تناول الطعام في إدارة الوزن.
إذا كنت تعاني من مشكلات هضمية مستمرة، فمن الأفضل دائمًا أن تعتني بالرعاية الصحية، يمكن من خلال فهم العلاقة بين المياه وحمض البول أن نقترح عليك اتباع نظام غذائي صحي ونظام غذائي خاص بك، ولكن من الضروري عدم تناول الماء أثناء الطعام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل شرب الماء أثناء الأكل مضر بالصحة؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.