العالم اليوم - فيديو: أمطار غزيرة تتسبب بسيول جارفة في تونس

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:27 مساءً - شهدت مناطق على السواحل الشرقية لتونس يوم الجمعة فيضانات مع هطول الأمطار بكميات كبيرة منذ ليل الخميس.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي السيول وهي تجرف السيارات في شوارع معتمدية صيادة بولاية المنستير. وأعلنت الحماية المدنية عن عمليات شفط المياه في مناطق سكنية ومؤسسات تعليمية بالمعتمدية ومناطق أخرى من الولاية. وتشهد أغلب الولايات في تونس هطول الأمطار بعد فترات انحباس طويلة متواترة. وأفادت شركة تونس للطرقات السريعة بتسجيل عدة انزلاقات لشاحنات ما تسبب في أضرار مادية واصطدام بعربات أخرى. ولم تعلن السلطات التونسية عن خسائر بشرية جراء السيول يوم الجمعة.

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