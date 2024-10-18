العالم اليوم - عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا بغزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:26 مساءً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل 30 فلسطينيا بينهم 20 طفلا وامرأة، وإصابة أكثر من 50 آخرين، في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأشارت الوكالة إلى أن مستشفى العودة في جباليا قد استقبل المصابين الذين تعرضوا لجروح جرّاء قصف إسرائيلي لمنازل قرب مفترق نصار بمخيم جباليا.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن 64 فلسطينيا قتلوا في غارات إسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر يوم الجمعة 45 منهم في مخيم جباليا.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الجمعة، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى ما لا يقل عن 42500 قتيل.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن عدد المصابين في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 99546 مصابا.