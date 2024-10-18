نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يصدم مانشستر يونايتد بشأن رحيل نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ماكس إيبرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني، عن مصير ليروي ساني جناح الفريق وإمكانية استمراره وتجديد عقده الذي يمتد لنهاية الموسم الجاري.

إيبرل: نحن في مفاوضات مع وكيل ساني

قال ماكس إيبرل عن قُرب انتهاء عقد ليروي ساني: “نحن في محادثات مع وكلائه حول التجديد".

وتابع إيبرل قائلًا: "سنعلن القرار عندما يكون هناك شيء للإعلان عنه. الآن، الأمر الأكثر أهمية هو التركيز في الملعب".

يشار إلى إن تقارير صحفية قد أكدت اهتمام مانشستر يونايتد وأيضًا برشلونة بالتعاقد مع ليروي ساني عندما ينتهي عقده مع بايرن ميونخ في صيف العام المقبل 2025.