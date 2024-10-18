العالم اليوم - المغرب يستهدف رفع النمو الاقتصادي إلى 4.6% في عام 2025

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:23 مساءً - قالت وزيرة المالية المغربية، نادية فتاح العلوي، اليوم الجمعة، إن الحكومة أعدت مشروع ميزانية تتوقع فيه تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4.6 بالمئة في عام 2025 بعد أن توقعت نموا بنسبة 3.3 بالمئة هذا العام.

وأضافت الوزير في بيان أن من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم اثنين بالمئة.

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