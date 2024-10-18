نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام تاريخية.. تفوق كاسح لـ ريال مدريد في مواجهاته مع سيلتا فيجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي نظيره سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات الفريقين خلال التقرير التالي، بناءً على إحصائيات موقع Transfermarkt.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وسيلتا فيجو

تستمر المواجهات التاريخية بين ريال مدريد وسيلتا فيجو في إظهار تفوق واضح للنادي الملكي، حيث تشير إحصائيات موقع Transfermarkt إلى أن الفريقين التقيا في 132 مباراة عبر مختلف المسابقات.

حقق ريال مدريد الفوز في 77 مباراة، بينما تمكن سيلتا فيجو من الفوز في 34 مواجهة فقط. وانتهت 21 مباراة بين الفريقين بالتعادل.

أما على مستوى الأهداف، فقد سجل ريال مدريد 307 أهداف في شباك سيلتا فيجو، فيما أحرز الفريق الجاليثي 165 هدفًا في مرمى النادي الملكي.