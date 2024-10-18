العالم اليوم - وجدتها بالقرب منه.. إسرائيل تفحص رسائل بين السنوار وابنه

انتم الان تتابعون خبر وجدتها بالقرب منه.. إسرائيل تفحص رسائل بين السنوار وابنه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:23 مساءً - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي عثر في المباني القريبة من مكان مقتل يحيى السنوار في حي تل السلطان، على مجموعة من الرسائل تلقاها من ابنه البالغ من العمر عشر سنوات - وكذلك تلك التي أرسلها إليه بنفسه.

وفي الرسائل، كتب ابن السنوار لوالده: "متى تنتهي الحرب؟".

وذكرت القناة إن السنوار كان يبعث لإبنه الخطب ومواعظ تستهدف "إسرائيل".

وبحسب التقديرات، يبدو أن السنوار مكث عدة أسابيع في هذه المنطقة في رفح.

ولا توجد معلومات موثقة عن أبناء السنوار وعائلته بصفة عامة، نظرا لأنه كان ملاحقا طيلة الوقت حتى بعد خروجه من السجن عام 2011 في صفقة إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

والمعروف فقط أن السنوار تزوج عقب إطلاق سراحه من سيدة تدعى سمر محمد أبو زمر تصغره بـ18 عاماً.

وأعلنت إسرائيل مقتل يحيى السنوار خلال اشتباك في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوبي غزة، تبين لاحقا أنه ضمن مسلحين ثلاثة قتلوا في الاشتباك.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن جثمان السنوار قد نقل بعد التشريح إلى مكان سري.