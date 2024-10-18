نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تفكير دافيد ألابا في اعتزال كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير إعلامي، حقيقة ما يتردد عن تفكير النمساوي دافيد ألابا لاعب ريال مدريد في اعتزال كرة القدم بعد ابتعاده عن الملاعب بسبب الإصابة.

ألابا لن يعتزل كرة القدم

أفادت قناة “سكاي سبورتس”، بإن دافيد ألابا لا يفكر إطلاقًا في اعتزال الكرة ولم يكن أبدًا خيارًا بالنسبة له.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في تصريحاته اليوم، أنه ينتظر عودة ألابا للعب للاعتماد عليه مجددًا.

وأشار أنشيلوتي حول إمكانية ضم لاعب دفاعي: "إذا وجدنا اللاعب المثالي لريال مدريد، فلن نستبعد التعاقد معه، لكن العثور على اللاعب المثالي ليس بهذه البساطة".

وتابع: "سيعود ألابا، ونعتقد أنه يتعافى بشكل جيد وسيبدأ العمل مع الفريق قريبًا. لذلك، لا نفكر حاليًا في التعاقد مع لاعب جديد".