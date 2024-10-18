وزيرة التنمية المحلية تتابع مع المحافظين الإجراءات المتخذة…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:13 مساءً - أ ش أ_ تابعت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، مع المحافظين، صباح اليوم الجمعة، الإجراءات المتخذة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية (سيارات الميكروباص و السرفيس والنقل الجماعي)، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارا من اليوم الجمعة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم التوجيه بتفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات ورفع درجة الاستعداد لكافة الأجهزة المعنية وسرعة إصدار القرارات الخاصة بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة كل محافظة والمحافظات المجاورة.