نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بعد جلسة خاصة".. جوميز يجتمع يصدم محمد صبحي بشأن الحارس الأول في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، جلسة مع حارس مرمى الفريق محمد صبحي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك قبيل المواجهة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

محمد عواد يستمر كحارس أساسي في كأس السوبر المصري

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن محمد صبحي أعرب عن رغبته في المشاركة كأساسي في مباراة بيراميدز بمسابقة كأس السوبر المصري. وخلال الجلسة التي عقدها مع جوميز، طلب صبحي الحصول على فرصة اللعب في هذه المباراة المهمة.

لكن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز أبلغ صبحي بشكل رسمي أن محمد عواد سيواصل حماية مرمى الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، مؤكدًا بذلك استمراره كخيار أول في هذه البطولة.

وأضاف المصدر أن جوميز وعد محمد صبحي بمنحه فرصة المشاركة في المباريات المقبلة، لكنه أوضح أن المشاركة كأساسي ستكون مرتبطة بحالة واحدة فقط، وهي تعرض محمد عواد لأي إصابة تمنعه من اللعب. وشدد المصدر على أن جوميز لديه ثقة كاملة في قدرات محمد عواد خلال مجريات البطولة الحالية.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق عصرًا، على أرضية ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.