نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لدعم مواهب شابة جديدة.. أشرف عبد الباقي يفتتح مسرحية عريس البحر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الفنان أشرف عبد الباقي مبادرة "سوكسيه" من أجل دعم المواهب الشباب، بعرض مسرحية عريس البحر، مساء أمس الخميس على مسرح الريحاني.

تفاصيل عرض مسرحية عريس البحر



وشهد عرض مسرحية "عريس البحر" حضور كبير من الجمهور، إذ رفعت إدارة المسرح لافتة كامل العدد، وأشاد الحضور بمواهب النجوم الشباب وتوقعوا لهم مستقبل باهر.

ومن المقرر أن تعرض المسرحية أيضا مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء.



قصة مسرحية عريس البحر

تدور احداث مسرحية "عريس البحر" في إطار درامي شعبي، ويكشف العرض عن ملحمة إنسانية عميقة تحمل في داخلها الكثير من التراجيديا والكوميديا، حيث تتشبك خيوط وأحداث القصة لتقدم لنا لوحة فنية مليئة بالتفاصيل النفسية والمعنوية.

أبطال مسرحية عريس البحر



يشارك في بطولة العرض محمد عطية، وفادي جمال، ويوسف علي حسن، وسارة حامد، وسما حسن، وشريف غانم، وأحمد حليم، ومحمد عبدالمجيد، وحبيبة محمد، وتامر مهيب، وعلي رامي، وآن أشرف، وريم الحبيبي، ووليد كمال، ودراماتورج محمد عادل وديكور دكتور حمدي عطية وأزياء أميرة صابر وأشعار أحمد شاهين وموسيقى وألحان محمد الصاوي واستعراضات شيرين حجازي وإضاءة أبانوب فيكتور ومكياج ماجد جمال، تصحيح لهجة ومراجعة بدري السيد، إخراج وليد طلعت.