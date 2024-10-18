نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليونيفيل: تعرضنا لـ5 هجمات إسرائيلية بشكل متعمد في جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد أندريا تيننتي المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، اليوم، بأنه تم استهداف القوات العاملة في جنوب لبنان عدة مرات، مشيرًا إلى أن 5 من هذه الاستهدافات تمت بشكل "متعمد".

وأضاف تيننتي، أن البعثة التي يبلغ قوامها 10 آلاف فرد ستبقى في لبنان على الرغم من عدة هجمات إسرائيلية وصفتها بأنها "متعمدة" واستهدفتها مباشرة في الأيام القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن "مواقعنا استهدفت مرارا في لبنان مما عرض قوات حفظ السلام للخطر‬".

وأكد المتحدث باسم اليونيفيل، على ضرورة بقاء القوات في لبنان، مؤكدًا أن "معنويات قوات حفظ السلام لا تزال مرتفعة للغاية".

وتابع في تصريحات عبر رابط فيديو من بيروت "الدمار والخراب الذي لحق بالعديد من القرى في لبنان على طول الخط الأزرق وما بعده صادم"، في إشارة إلى الخط الذي رسمته الأمم المتحدة ويفصل لبنان عن إسرائيل وهضبة الجولان المحتلة.

وعندما سُئل عن إمكانية اللجوء للدفاع عن النفس ضد إسرائيل، قال المتحدث باسم اليونيفيل: "يمكن اللجوء إليه ولكن من المهم تهدئة التوتر".

وأكد المتحدث باسم اليونيفيل العثور على استخدام محتمل لمادة الفسفور الأبيض قرب إحدى القواعد، وقال "عثرنا على أثر لاستخدام محتمل للفسفور الأبيض قبل عدة أشهر بالقرب من إحدى قواعدنا".

وقال المتحدث باسم اليونيفيل، إن "طائرة مسيرة سقطت قبالة سواحل لبنان جاءت من الجنوب ودارت حول سفينتنا واقتربت لمسافة أمتار قليلة".