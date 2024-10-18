نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. محمد ممدوح يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الفنان محمد ممدوح، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب كشفه عن أسوأ تصريح أطلقه حيث تسبب في مشكله بينه وبين جمهوره ومتابعيه على السوشيال ميديا.

و قد قال محمد ممدوح، بعدما تم استقباله في استوديو إذاعة "نجوم إف إم"، ببرنامج "أسرار النجوم"، تقديم الإعلامية إنجي علي، حيث قال: "أم كلثوم مش ذوقي"، موضحًا: "ماكنتش أقصد كان لازم اختار ألفاظي، وياريت الناس تعمل كده، عشان تقول جملة بقيت مسئولية للأسف، أنا عارف عنها كل حاجة بس هي مش ذوقي مش أكتر ".



و كان محمد ممدوح، قد قال في تصريحات تليفزيونية سابقة عن أم كلثوم: "أنا مقدر قد إيه هي عظيمة وفخور أنها من بلدي وهي كوكب الشرق حقيقي.. بس هي مش ذوقي".



آخر أعمال الفنان محمد ممدوح

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد ممدوح، فيلم "إكس مراتي"، والذي تدور أحداثه حول طبيب الأمراض النفسية يوسف الذي يتولى إصدار تقرير نفسي عن المجرم الخطير طه حتى يتم الإفراج عنه من السجن، ويكتشف أنه طليق زوجته سحر ووالد ابنها، والفيلم تدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي.

بوستر فيلم “إكس مراتي”

أبطال فيلم "إكس مراتي"

فيلم "إكس مراتي" من بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وهو فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، والفيلم برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.