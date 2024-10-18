نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. رامي صبري ينعى وفاة الشاعر أحمد علي موسى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نعى الفنان رامي صبري، الشاعر أحمد علي موسى، الذي رحل عن عمر ناهز 45 عامًا، وذلك بسبب مشكلات قلبية شديدة عرضته لأزمة صحية حادة.

و علق الفنان رامي صبري، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" قائلًا: "توفى إلى رحمة الله شاعر الأحساس والضلع التالت في مثلثنا الفني الغالي أحمد علي موسى، أدعو الله الكريم إن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويقام العزاء غدًا في مسجد الشرطة الشيخ زايد قاعة الكريم".

رامي صبري ينعي وفاة الشاعر أحمد علي موسى



يذكر أن أحمد علي موسى قدم الكثير من الأعمال الغنائية الناجحة من بينها أغنية "تملي معاك" لعمرو دياب، وأغنية “غمضت عيني” لرامي صبر، وأغنية “بناءًا على رغباتك” أصالة.

أحدث أعمال الفنان رامي صبري

يذكر أن أحدث أعمال رامي صبري، هو تتر مسلسل "تيتا زوزو" حيث كانت أغنية بعنوان "أهلي أهلي"، وكانت من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر أمين نبيل جيتار.

آخر أعمال الفنان رامي صبري

و في سياق متصل، يذكر أن آخر أعمال رامي صبري، هي أغنية "فيها إيه"، من كلمات محمد عاطف، ألحان رامي صبري، توزيع أسامة الهندي، ولم تُعرض الأغنية بطريقة الفيديو كليب، وتعد أغنية "فيها إيه" آخر أغاني ألبومه "أنا جامد كده كده" التي تم طرحها على "يوتيوب" وجميع المنصات الغنائية.

كلمات أغنية "أهلي أهلي" لرامي صبري

و تقول كلمات الأغنية:

و الله لولا الناس الطيبين دول

كان برج طارلي من دماغي

الدنيا برا في الحزين بس دول

سيد من يدلع سيد من يلاقي

أهلي أهلي عيلتي وناسي

بمسي يا بختي من ساسي لراسي

يا حظي يا سعدي

إن دول تبعي

بمسي بمسي على الحلوين اللي شبهي

يطبطبوا إن شاء الله بمكالمة

والله ما لاقي تاني منهم

ازاي يا ناس في ناس بكلمة

ممكن تشيلك جوا عينهم