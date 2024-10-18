"متجوزة شغلى" شيرين عبدالوهاب ترد على معجب طلب منها الزواج

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أحمد جودة - القاهرة -



ردت شيرين عبدالوهاب على معجب طلب منها الزواج من خلال حسابها على موقع التيك توك وقالت " أنا متجوزه شغلى دلوقتي"

وقد حسمت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل هو من الأحق بلقب صوت مصر وقتلت من خلال لأيڤ لها عبر حسابها على موقع التيك توك، وقالت:" متشغلوش بالكم بالألقاب انا اسمي لوحده لقب وحفلاتي هتكون في الوطن العربي كله"

وأضافت:" أنا مش بحب الألقاب خالص بركز على المحتوي اللى بقدمه وبس، أكيد نفسي يبقي اسمي جنب اسم بلدي لكن لقبي هو اسمي "

رسالة شيرين عبدالوهاب في عيد ميلادها:



وفي سياق آخر وجهت النجمة شيرين عبدالوهاب الشكر لكل من هنأها بعيد ميلادها، في رسالة صوتية مؤثرة نشرتها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الرسمية الخاصة بها، معبرة عن امتنانها العميق لدعمهم وحبهم خلال هذه الفترة.



تضمنت رسالة شيرين قائمة طويلة من الأسماء التي توجهت إليها بالشكر والتقدير، بدءًا من أصدقائها المقربين وزملائها الفنانين وحتى جمهورها في الوطن العربي الذي أشاد بنجاحاتها الأخيرة واستعادتها لرشاقتها بعد فقدانها الكثير من وزنها وزيادة ثقتها بنفسها وعودتها إلى الظهور بشكل أكثر إشراقًا وجاذبية، وعودتها من جديد إلى الساحة الفنية وهي أكثر نضجًا وحكمة، ولاقت هذه الرسالة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر أعمال شيرين عبدالوهاب:

ويذكر أن آخر أعمال شيرين عبدالوهاب هي أغنية "ابتسمت" التي طرحتها أمس والأغنية كلمات أحمد حسن راؤول، توزيع توما، ألحان أحمد زعيم.