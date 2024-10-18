نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أبرز تصريحات وزير الخارجية مع أحمد الطاهري: مصر تتصدى لمخططات إسرائيل وترفض التهجير القسري للفلسطينيين وتحذر من حرب إقليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، في مقدمة حواره الخاص مع وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، إلى أن المنطقة والعالم يمران بمرحلة حرجة وسط تصاعد الصراعات والأزمات، مضيفًا أن الجميع ينتظر "كلمة مصر"، التي تعتبر دائمًا صوت الحكمة والاتزان، والذي أثبت الزمن دقة وصواب رؤيته في مختلف القضايا.

وأشار الطاهري، إلى أهمية الموقف المصري في لحظات التوتر، حيث تمتاز السياسة المصرية بنظرة متعمقة للأحداث، توازن بين العقل والقوة، مما يعزز دورها المحوري على المستويين الإقليمي والدولي.

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطار الخدمات التي نقدمها لقرائنا ومتابعينا لحظة بلحظة، أبرز تصريحات السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخاجرية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج؛ وجاءت كما يلي: