نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أبرز تصريحات وزير الخارجية مع أحمد الطاهري: مصر تتصدى لمخططات إسرائيل وترفض التهجير القسري للفلسطينيين وتحذر من حرب إقليمية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، في مقدمة حواره الخاص مع وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، إلى أن المنطقة والعالم يمران بمرحلة حرجة وسط تصاعد الصراعات والأزمات، مضيفًا أن الجميع ينتظر "كلمة مصر"، التي تعتبر دائمًا صوت الحكمة والاتزان، والذي أثبت الزمن دقة وصواب رؤيته في مختلف القضايا.
وأشار الطاهري، إلى أهمية الموقف المصري في لحظات التوتر، حيث تمتاز السياسة المصرية بنظرة متعمقة للأحداث، توازن بين العقل والقوة، مما يعزز دورها المحوري على المستويين الإقليمي والدولي.
وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطار الخدمات التي نقدمها لقرائنا ومتابعينا لحظة بلحظة، أبرز تصريحات السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخاجرية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج؛ وجاءت كما يلي:
- مصر نجحت بامتياز في تحقيق مبدأ الاتزان الاستراتيجي.
- مصر لديها شراكات استراتيجية مع كل القوى العالمية رغم اختلافاتها.
- هناك تقدير كبير من المجتمع الدولي للدور المصري.
- سياسة مصر الخارجية تهدف إلى مصلحة المنطقة واستقرارها.
- الدور المصري واضح للغاية فيما يتعلق بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية ولبنان.
- مصر حذرت في وقت مبكر من اتساع رقعة الصراع بالمنطقة.
- المطالب غير الواقعية للجانب الإسرائيلي ضيعت أكثر من فرصة لوقف إطلاق النار.
- المنطقة على مشارف حرب إقليمية شاملة.
- هناك صدمة كبيرة من حالة العجز الدولي والدور الغائب لمجلس الأمن.
- مصر كانت واعية تماما بالمخطط الإسرائيلي ورفضت بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
- لا تزال هناك محاولات دؤوبة لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن.
- مصر لن تسمح تحت أي ظرف بتصفية القضية الفلسطينية.
- غطرسة القوة لم ولن تحقق الأمن والاستقرار لإسرائيل.
- سلام إسرائيل مرهون بتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
- لا تهاون فيما يخص الحدود المصرية ونتابع دائما الجاهزية الدائمة لقواتنا المسلحة.
- مصر واعية تماما لكل ما يتم التخطيط له في المنطقة.
- مصر قادت عملية السلام في المنطقة.. ولا سلام دون قوة تحميه.
- القوة المصرية هي ضمان تحقيق ما ننشده من سلام.
- جذب الاستثمارات الأجنبية مسألة مهمة بالنسبة لمصر وهو ما يحتاج إلى وجود سلام إقليمي.
- الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود رغم التحديات الإقليمية.
- يتم التحضير بداية العام القادم لمؤتمر دولي كبير بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية.
- الكل يعلم الآن أن لدينا خطة لتوطين الصناعة ورغبة كبيرة من الشركات الدولية للاستثمار في مصر.
- فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية على رأس أولويات سياستنا الخارجية.
- الملف الاقتصادي حاضر دائما في محادثاتنا ومقابلاتنا الدولية.
- نقدم الآن نموذجا جديدا للتنمية في إفريقيا.
- مصر حريصة على مساعدة الأشقاء في القارة الأفريقية على التنمية.
- إفريقيا إحدى أهم الدوائر الحيوية للسياسة الخارجية المصرية.
- كان هناك حفاوة استقبال شعبيا ورسميا للرئيس السيسي في إريتريا.
- مصر حريصة على تطوير تعاونها مع الدول الأفريقية لتحقيق التنمية وليس للتآمر ضد أحد.
- هناك مسؤولية مصرية بفرض إرادة الصومال على كامل أراضيه طبقا للقانون الدولي.
- ترحيب كبير من الحكومة الصومالية والاتحاد الأفريقي بالبعثة المصرية.
- مصر لا تتآمر ضد أحد ولا تستهدف أحدا وهدفنا دعم أشقائنا قي القارة الأفريقية.
- مصر كان لها دور كبير في حصول الصومال على استقلاله.
- مصر دولة كبيرة ذات رؤية ثاقبة ولا يمكن تحت أي ظرف أن تقبل تقليص حصتها السنوية في مياه النيل.
- أي مساس بحصة مصر السنوية من مياه النيل غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف.
- مصر لديها الحق الكامل في الدفاع عن حقوقها المائية ولن نقبل بأي ضرر لدينا.
- مصر ليس لديها أي مشكلة مع دول حوض النيل باستثناء إثيوبيا.
- مصر ليست ضد حق دول حوض النيل في التنمية بعكس السردية الكاذبة التي تتبناها إحدى الدول.
- ندعم التنمية والمشروعات المائية ما دامت توافقية ولا تتسبب في ضرر لدولتي المصب.
- مصر هي الدولة الوحيدة التي تعمل بكل جدية وإخلاص على وقف الحرب الدائرة في السودان.
- مصر استضافت كل القوى السياسية السودانية التي التقت جميعها لأول مرة.
- لا يمكن لأحد أن يزايد علينا فأمن مصر من أمن السودان.
- أي أكاذيب يزايد بها البعض على الدور المصري في السودان هي والعدم سواء.
- مصر كانت صاحبة موقف طليعي في دعم الشعب اللبناني ضد العدوان الإسرائيلي.
- نتحرك بشكل ممنهج مع كل القوى اللبنانية بلا استثناء.
- نعمل مع كل وزراء الخارجية العرب لخلق موقف عربي داعم لاستقرار لبنان.
- ندعم استقرار مؤسسات الدولة اللبنانية وجيشها الوطني.
- مصر لا يمكن أن تتأخر عن أشقائها رغم التحديات الاقتصادية.
- الرئيس السيسي يؤكد دائما مسألة البعد الأخلاقي للسياسة الخارجية المصرية.
- مصر لا تتآمر على أحد وما نقوله في الغرف المغلقة يتطابق مع ما نقوله في العلن.
- الدائرة العربية على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية.
- علاقاتنا مع أشقائنا في دول الخليج محورية على المستويين الرسمي والشعبي.
- في الفترة القادمة سنسمع أخبارا سارة بشأن التواجد الاقتصادي والاستثماري للشركات السعودية داخل مصر.
- هناك رغبة وحرص من الأشقاء في قطر على ضخ استثمارات كبيرة بالسوق المصري.
- لدينا حرص كبير على وجود علاقات طيبة مع دول الجوار.