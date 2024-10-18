وزير الخارجية: مصر لا يمكن أن تتأخر عن أشقائها رغم التحديات الاقتصادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:31 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية و الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن مسألة النزوح الداخلي في لبنان كارثة، إذ أن هناك مليون ونصف لبناني نزحوا من قراهم في الجنوب إلى مناطق مختلفة داخل لبنان».

وأكد «عبدالعاطي»، خلال حوار على قنوات قطاع أخبار الشركة المتحدة "القاهرة الإخبارية"، "إكسترا نيوز" ، "إكسترا لايف"، و"Q News"، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، : «مصر من مسؤوليتها استجابت لنداء رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، بإرسال طائرة مساعدات للنازحين اللبنانيين أمس، وهي الطائرة الثانية ضمن الجسر الجوي».

وأشار وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن هناك طائرات أخرى بالتأكيد ستقوم برحلات إلى مطار بيروت، محملة بكميات ضخمة جداً من معدات الإيواء، نظراً لأن النازحين اللبنانيين في حاجة ماسة إليها، وستشمل خيم وبطاطين وغيره، ومواد غذائية، لأن هناك شح في بعض المواد الغذائية».

وتابع: «مصر عمرها ما تتأخر عن أشقائها رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في المنطقة، التي لم تكن من مسؤوليتنا، إذ أن مصر يضيع منها 6 مليار دولار جراء تراجع عائدات قناة السويس من جراء التصعيد الغير المبرر في منطقة البحر الأحمر».