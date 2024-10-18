وزير الخارجية: مصر لا تتآمر على أحد.. ما نقوله بالغرف المغلقة مطابق للمعلن

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:31 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية و الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يتحدث عن البعد الأخلاقي للسياسة الخارجية المصرية «سياسة خارجية شريفة في زمن عز فيه الشرف»، فبالتالي ما تقوله مصر في الغرف المغلقة تقوله في العلن وهو أمر مفروغ منه.

و أضاف «عبدالعاطي»، خلال حوار على قنوات قطاع أخبار الشركة المتحدة "القاهرة الإخبارية"، "إكسترا نيوز" ، "إكسترا لايف"، و"Q News"، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أنه على الرغم من وجود بعض الخلافات أو الاختلافات في الرؤى مع بعض الدول، لكن "الكل يحترمنا ويقدرنا، ودائما الكل يسعى إلى توثيق العلاقة مع مصر، وإذ كان هناك مشاكل لا يثقون إلا في الدور المصري، لأنه دور شريف وواضح".

وتابع وزير الخارجية والهجرة، أن رئيس مصر دائما ما يتحدث عن أن مصر لا يمكن أن تتأمر على أحد، وسياستها بالفعل تتسم بالإطار الأخلاقي والشرف و "بالتالي الكل يثق فينا، وعشرات من الدول لا تثق إلا في الدور المصري، لأنها دولة شريفة ومحترمة ودولة كبيرة، ولا يمكن أن تتأمر على أحد، وما تقوله في الغرف المغلقة تقوله في العلن بالتأكيد".