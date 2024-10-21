نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| محمد العمروسي يقدم شخصية "مهندس" في مسلسل وتر حساس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد العمروسي عن شخصيته في مسلسل "وتر حساس"، بطولة النجمة صبا مبارك، والمقرر عرضه بدءًا من 27 أكتوبر الجاري، مؤكدا أن شخصيته تختلف تمامًا عن أدواره السابقة، ويتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

وصرح محمد العمروسي لموقع "دوت الخليج الفني" أنه يجسد شخصية مهندس يدعى ياسين، وهو من عائلة تتضمن شخصيات مثل محمد علاء وصبا مبارك وإنجي المقدم، وتدور أحداث العمل حول قضايا إجتماعية، حيث يتميز ياسين بشخصية طموحه شديدة وحبه لعمله، مما يؤثر أحيانًا على حياته الشخصية، ويتناول العمل هذا الموضوع بشكل جيد.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

وتدور قصة مسلسل وتر حساس، حول الخيانة الزوجية، من خلال 3 سيدات هما: صبا مبارك وهي طبيبة، وإنجي المقدم المحامية، وهيدي كرم وتشغل منصبًا في إحدى المصالح، كما يظهر محمد علاء في دور مهندس ديكور وزوج إنجي المقدم، ويتعرضوا خلال العمل للعديد من الأحداث والمفاجآت، ويتكون المسلسل من 45 حلقة

يذكر أن مسلسل "وتر حساس" دراما اجتماعية مشوقة، و من المقرر عرضه على فضائية ON ومنصة "يانجو بلاي"، ويأتي من بطولة نخبة من النجوم؛ من بينهم: صبا مبارك، ومحمد علاء، وإنجي المقدم، وهيدي كرم.

أبطال مسلسل وتر حساس

يشارك في بطولة مسلسل وتر حساس نخبة متميزة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنانة صبا مبارك، محمد علاء، إنچي المقدم، هيدي كرم، محمد على رزق، محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبي، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، وآخرين من النجوم، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.