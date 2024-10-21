نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 21-10-2024 في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، مواعيد مباريات اليوم الإثنين الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في موسمه الحالي.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة

السد ضد برسبوليس، السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على قناة beIN Sports AFC 1

الشرطة ضد باختاكور، السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على قناة SSC Extra 3.

العين ضد الهلال السعودي، في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ على قناة beIN Sports AFC 2.

الريان ضد الأهلي، التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports AFC 1