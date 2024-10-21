نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير للجدل من نجم الأهلي السابق بعد تأهل الأحمر لنهائي كأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد مجدي طلبة، نجم الكرة المصرية السابق، أن فريق سيراميكا كليوباترا قدم مباراة كبيرة أمام فريق الأهلي في مباراة الفريقين في دور نصف نهائي كأس السوبر المصري.

الأهلي يتأهل لنهائي كأس السوبر المصري

وخسر فريق سيراميكا كليوباترا أمام نظيره فريق الأهلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وذلك بعد تقديم مستوى رائع على مدار اللقاء الذي أقيم في الإمارات.

تصريحات مجدي طلبة

وقال مجدي طلبة خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن فريق سيراميكا كليوباترا كان أفضل فنيًا من الأهلي وامتلك الاستحواذ معظم أوقات المباراة بفضل لاعبي خط الوسط ".

وأضاف طلبة: أيمن الرمادي أعد فريق قوي يستطيع أن ينافس على البطولات وأداء فريق سيراميكا كليوباترا كان فوق التوقعات.