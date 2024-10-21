نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح جديد لوحدات "سكن لكل المصريين 5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل الطرح الجديد ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5".

يهدف الطرح إلى تغطية جميع مناطق الجمهورية تقريبًا، بما يشمل المدن الجديدة والمحافظات، مع التركيز على توفير وحدات سكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

تفاصيل الطرح الجديد

عدد الوحدات : 78،730 وحدة سكنية.

: 78،730 وحدة سكنية. الوحدات تحت الإنشاء : 40،607 وحدة بمساحة 90 مترًا، و1،175 وحدة بمساحة 75 مترًا.

: 40،607 وحدة بمساحة 90 مترًا، و1،175 وحدة بمساحة 75 مترًا. الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري : 11،920 وحدة بمساحة 90 مترًا. 1،070 وحدة بمساحة 75 مترًا.

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أماكن تواجد الوحدات

في المدن الجديدة:

أكتوبر الجديدة : 3،200 وحدة.

: 3،200 وحدة. العاشر من رمضان : 120 وحدة.

: 120 وحدة. برج العرب الجديدة : 1،000 وحدة.

: 1،000 وحدة. السادات : 2،400 وحدة.

: 2،400 وحدة. أخميم الجديدة : 1،550 وحدة.

: 1،550 وحدة. سوهاج الجديدة : 420 وحدة.

: 420 وحدة. قنا الجديدة : 1،000 وحدة.

: 1،000 وحدة. غرب قنا : 1،200 وحدة.

: 1،200 وحدة. طيبة الجديدة : 760 وحدة.

: 760 وحدة. المنيا الجديدة : 800 وحدة.

: 800 وحدة. أسوان الجديدة: 540 وحدة.

في المحافظات:

الجيزة (العياط، جزر القطوري) : 2،455 وحدة.

: 2،455 وحدة. الشرقية : 335 وحدة.

: 335 وحدة. المنوفية : 3،045 وحدة.

: 3،045 وحدة. الفيوم : 3،495 وحدة.

: 3،495 وحدة. الإسماعيلية : 250 وحدة.

: 250 وحدة. البحيرة : 1،320 وحدة.

: 1،320 وحدة. مطروح : 400 وحدة.

: 400 وحدة. شمال سيناء : 595 وحدة.

: 595 وحدة. جنوب سيناء : 250 وحدة.

: 250 وحدة. بني سويف : 825 وحدة.

: 825 وحدة. المنيا : 777 وحدة.

: 777 وحدة. سوهاج : 851 وحدة.

: 851 وحدة. قنا : 2،955 وحدة.

: 2،955 وحدة. أسيوط : 3،130 وحدة.

: 3،130 وحدة. الأقصر : 2،610 وحدة.

: 2،610 وحدة. أسوان: 665 وحدة.

أسعار الوحدات

الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري : تتراوح أسعارها بين 184،000 إلى 400،000 جنيه للمحافظات، و415،000 إلى 530،000 جنيه في المدن الجديدة.

: تتراوح أسعارها بين 184،000 إلى 400،000 جنيه للمحافظات، و415،000 إلى 530،000 جنيه في المدن الجديدة. الوحدات تحت الإنشاء: أسعارها تتراوح بين 542،000 إلى 700،000 جنيه، وتسليمها خلال 36 شهرًا.

شروط التقديم

أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ويكون عمره بين 21 و50 سنة. لا يجوز شراء الوحدات نقدًا، بل يجب الالتزام بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا. الفائدة السنوية للتقسيط: 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل.

طرق التواصل والمزيد من المعلومات:

للاستفسارات، يمكن التواصل مع مراكز خدمة العملاء عبر الأرقام: 5999، 5777، 1188 من أي هاتف محمول، أو 090071117 من أي خط أرضي.