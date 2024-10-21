انت الأن تتابع خبر "عشت عمري كله ومعرفش عنها حاجة!!’’ عشبة استنشاقها يقوي الذاكرة ويحسن وظائف المخ ويخفف التوتر.. لن تتوقعها.. قل وداعاً للنسيان..؟! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر مشكلة النسيان من المشكلات الشائعة التي يعاني منها الإنسان، حيث قد تؤدي إلى عواقب سلبية في العمل والعلاقات الاجتماعية ومع ذلك، ينبغي على الفرد عدم الاستسلام لهذه المشكلة، حيث يوجد العديد من الحلول المحتملة إليكم قائمة بأهم الأعشاب التي قد تساعد في معالجة مشكلة النسيان دون الحاجة إلى الأدوية التجارية التي قد تكون غير فعالة ولها آثار جانبية ضارة على الصحة.
عشبة الجينسنغ
- تتميز هذه النبتة الصينية بفوائد صحية متعددة، إنها تحفز الدماغ من خلال تحسين دوران الدم، مما يساعد على وصول الأوكسجين والعناصر الغذائية إلى المخ بشكل أكثر فعالية.
- في هذا الإطار، يسهم الجنسينغ في تعزيز الذاكرة وزيادة القدرة على التركيز، أما عشبة المريمية، فهي تتسم برائحتها العطرة وغالباً ما تُستخدم كنوع من التوابل في الأطعمة.
- نشير إلى أن المريمية تلعب دورًا في تهدئة الأعصاب وتعزز القدرة على التركيز أثناء فترات التوتر.
- النعناع الأخضر: يسهم النعناع في تخفيف التعب والإرهاق النفسي.
- أثبتت الأبحاث أن أوراق النعناع تحتوي على العديد من المركبات الكيميائية التي تعزز الذاكرة.
- لذلك نوصي بتناول النعناع يوميًا لمدة أسبوعين للحصول على النتائج المرغوبة.
- الفانيليا: رائحة الفانيليا تعتبر فعالة للغاية في تنشيط الدماغ وتعزيز القدرة على التركيز.
- لذلك نوصيك بغلي نبات الفانيلا في الماء الساخن واستنشاق رائحتها العطرة.