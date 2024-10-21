انت الأن تتابع خبر جوزك مش هيتدلع غير بيه .. لو عندك كريم بانثينول تعالي أقولك ازاي تستفيدي منه بطريقة تخليكي تبهري جوزك وتروقي عليه .. مش هيسيب الشقة ويخرج تاني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -` يوجد العديد من الأشياء القيمة والمفيدة للغاية ولكن لا يدرك الجميع مدى أهميتها وفائدتها، ومن بين هذه الأشياء، نجد كريم بانثينول والذي يعتبر من أبرز أنواع الكريمات المستخدمة في مختلف المجالات الطبية بالإضافة إلى خلطات التجميل التي تساهم بشكل كبير في تفتيح البشرة، يهدف هذا الكريم إلى الحصول على بشرة نضرة خالية من الحبوب أو علامات الشيخوخة المبكرة، لمزيد من المعرفة حول كيفية استخدام كريم بانثينول وفوائده المتعددة للبشرة تابعونا.

مكونات وصفة كريم بانثينول لبشرة مشرقة

قومي بإحضار ملعقة صغيرة واحدة من عصير الليمون.

ملعقتين صغيرتين من مسحوق النشا.

كمية ملعقة كبيرة واحدة من كريم البانثينول.

ملعقة صغيرة واحدة من مسحوق القهوة.

ملعقة واحدة صغيرة من محلول ماء الورد.

خمس ملاعق من دقيق الأرز.

طريقة تطبيق هذه الوصفة

قومي بخلط كمية من ماء الورد مع عصير الليمون في وعاء مناسب، ثم اخلطيهما جيدا حتى يتمازج تماما.

إضافة مسحوق النشا مع دقيق الأرز وكمية من القهوة إلى هذا المزيج، ثم امزجي المكونات جيدا بعد ذلك.

ضعي مقدار كريم البانثينول في المزيج ثم امزجي جميع هذه المكونات معا حتى تتمازج تماما.

يجب عليك تنظيف وجهك جيدا بالماء ثم وضع الكريم عليه.

يترك المزيج على البشرة لمدة تقارب 30 دقيقة، بعد التأكد من توزيعه بشكل جيد على كامل البشرة وستلاحظين الفرق بنفسك بعد ذلك.

فوائد كريم البانثينول للبشرة

يتميز كريم البانثينول بالعديد من الفوائد للبشرة، ومن أبرزها: