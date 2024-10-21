انت الأن تتابع خبر «قنبلة التفتيح كريم..!!» الخل والقهوة لتفتيح البشرة 8 درجات اكثر وازالو السواد والبقع والتصبعات بشكل نهائي.. هتبقي قمر 14..!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - العناية بالبشرة والحصول على وجه ناصع البياض وخال من التصبغات يعد هدفا تسعى إليه الكثير من النساء، أحد الحلول الفعالة التي يمكنك تجربتها هو كريم الخل والقهوة الذي يعتبر معجزة في تبييض الوجه وتفتيح البشرة حتى 7 درجات بالإضافة إلى إزالة السواد والاسمرار المتراكم بفعالية ملحوظة.
خصائص الخل وفوائده للبشرة
- الخل معروف بخصائصه المقشرة والمطهرة حيث يساهم في إزالة الخلايا الميتة ويعمل على تنظيف البشرة بعمق مما يساعد في تفتيح لون البشرة وإزالة التصبغات الداكنة و من جهة أخرى القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين الذي يعزز تجديد الخلايا ويحسن نضارة البشرة، هذا المزيج الفريد بين الخل والقهوة يقدم حلا طبيعيا للحصول على بشرة أكثر إشراقا ونعومة.
كيفية تحضير الكريم
- لتحضير هذا الكريم السحري قومي بخلط ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة مع ملعقة كبيرة من خل التفاح و امزجي المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس، يفضل تطبيق الكريم على بشرة نظيفة وجافة حيث يتم توزيعه بلطف على الوجه مع التدليك بحركات دائرية لتعزيز الامتصاص و يترك الخليط على البشرة لمدة 10 إلى 15 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.
- ستلاحظين فرقا واضحا في إشراقة بشرتك ونعومتها من أول استعمال ومع الاستمرار على هذا القناع مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا تتلاشى البقع الداكنة و تتفاجئين بتفتيح لون بشرتك بدرجات ملحوظة، هذا الكريم لا يساعد فقط على التبييض بل يعمل أيضا على شد البشرة وتحسين ملمسها.