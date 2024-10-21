نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الطرح الجديد لـ "سكن لكل المصريين 5" والإجراءات المطلوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل الطرح الجديد ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، بهدف تغطية جميع مناطق الجمهورية سواء على مستوى المدن الجديدة أو المحافظات.

تفاصيل الوحدات السكنية في الطرح الجديد

عدد الوحدات : 78،730 وحدة سكنية.

: 78،730 وحدة سكنية. وحدات تحت الإنشاء : 40،607 وحدة بمساحة 90 مترًا، و1،175 وحدة بمساحة 75 مترًا.

: 40،607 وحدة بمساحة 90 مترًا، و1،175 وحدة بمساحة 75 مترًا. وحدات جاهزة للتسليم الفوري : 90 مترًا : 11،920 وحدة. 75 مترًا : 1،070 وحدة.

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أماكن الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري

المدن الجديدة : أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، السادات، أخميم الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة.

: أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، السادات، أخميم الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة. المحافظات: الجيزة، الشرقية، المنوفية، الفيوم، الإسماعيلية، البحيرة، مطروح، شمال وجنوب سيناء، بني سويف، المنيا، سوهاج، قنا، أسيوط، الأقصر، أسوان.

أسعار الوحدات السكنية

الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري: 184 ألف إلى 400 ألف جنيه .

. الوحدات في المدن الجديدة منخفضي الدخل: 415 ألف إلى 530 ألف جنيه .

. وحدات تسليم خلال 36 شهرًا: 542 ألف إلى 700 ألف جنيه.

شروط التقديم

السن من 21 سنة بحد أدنى.

للمواطنين منخفضي الدخل، يجب ألا يزيد العمر عن 50 سنة عند تقديم الطلب.

عند تقديم الطلب. لمتوسطي الدخل، يجب ألا يزيد العمر عن سن المعاش وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.

طرق التواصل والتقديم

يمكن متابعة التفاصيل والتقديم من خلال المنصات الرقمية الخاصة بالصندوق:

بالإضافة إلى التواصل عبر مركز خدمة العملاء على الأرقام: 5999، 5777، 1188 من أي هاتف محمول، أو 090071117 من أي خط أرضي.