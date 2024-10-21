نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغيير حدود الدخل لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تعديل حدود الدخل للمواطنين الذين يرغبون في التقديم لحجز وحدات سكنية ضمن الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

يشمل الطرح 70 ألف وحدة سكنية، منها 60 ألف وحدة لمحدودي الدخل و10 آلاف وحدة لمتوسطي الدخل.

تفاصيل حدود الدخل الجديدة:

الحد الأدنى للدخل الشهري: 3500 جنيه.

الحد الأقصى للدخل الشهري: 15،000 جنيه.

تم توسيع القاعدة المستهدفة لتشمل عددًا أكبر من الأسر، بعد أن تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع التضخم.

شروط التقديم والتفاصيل

نسبة الخصم على الراتب ستكون 40%، مع تحديد حد أقصى للأقساط لا يتجاوز 50% من دخل المتقدم.

يشمل الطرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم، ووحدات أخرى بنظام التسليم بعد ثلاث سنوات.

يتاح التقديم أيضًا لأصحاب المهن الحرة من خلال تقديم شهادة دخل موثقة من محاسب قانوني.

ذوي الهمم:

خصص الصندوق أسبوعًا لذوي الهمم للتقديم قبل جميع المواطنين، مع إعطاء الأولوية لهم في الحصول على الوحدات السكنية، خصوصًا تلك الموجودة في الدور الأرضي في حالة الإعاقة البصرية أو الحركية.

التواصل والشكاوى:

يتيح صندوق الإسكان الاجتماعي وحدة شكاوى تستقبل وتُصنّف شكاوى المواطنين وتعمل على حلها للتيسير عليهم.