نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 وجدول الأجور للعاملين بالدولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 للعاملين في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، حيث من المقرر أن يبدأ الصرف يوم الخميس 24 أكتوبر 2024، ويستمر على مدار خمسة أيام.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين أيام 7، 8، 9، و10 من نوفمبر 2024.

أماكن صرف المرتبات

فروع البنوك .

. فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

المنتشرة على مستوى الجمهورية. ماكينات الصرف الآلي (ATM).

جدول مرتبات أكتوبر 2024

الدرجة الممتازة : 12،200 جنيه

: 12،200 جنيه الدرجة العليا : 10،200 جنيه

: 10،200 جنيه درجة المدير العام : 9،200 جنيه

: 9،200 جنيه الدرجة الأولى : 8،200 جنيه

: 8،200 جنيه الدرجة الثانية : 8،000 جنيه

: 8،000 جنيه الدرجة الثالثة : 7،500 جنيه

: 7،500 جنيه الدرجة الرابعة : 7،000 جنيه

: 7،000 جنيه الدرجة الخامسة : 6،500 جنيه

: 6،500 جنيه الدرجة السادسة: 6،000 جنيه

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أكتوبر بدءًا من 24 أكتوبر، مع إتاحة الصرف عبر البنوك والبريد المصري وماكينات الصرف الآلي.