نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل من الإمارات.. "دوت الخليج الرياضي" يكشف مصير محمود كهربا في الأهلي بعد أزمة السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن أيام محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بات معدودة بعد الأزمات المتكررة التي يقع بها، فبات اللاعب الموهوب داخل المستطيل الأخضر منغمرًا بشكل دائم كل فترة في أزمة جديدة، وأخرها أزمة السوبر المصري بالإمارات.



وعلم “دوت الخليج الرياضي” أن كهربا كان في غاية الاستياء بعد نهاية مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ولم يحتفل مع بالفوز مع اللاعبين بعد أن دخل في نوبة غضب بسبب عدم مشاركته في المباراة لو لبضع دقائق.

ونقل كولر غضبه من اللاعب لمحمد رمضان المدير الرياضي للأهلي، الذي اتخذ قرارًا سريعًا بخصم مبلغ مليون جنيه من مستحقات اللاعب المالية نظرًا لما بدر منه عقب المباراة وعودته إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر المحلي.

نهاية كهربا مع الأهلي

وقال أحد نجوم الأهلي السابقين -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الرياضي": “هذه نهاية كهربا مع الأهلي”.

وأضاف: “اللاعب حصل على العديد من الفرص لكي يغير من نفسه ويسير على سياسة الأهلي، وهو ما وعد به كهربا الكابتن محمود الخطيب بألا يخرج عن النص أو يتسبب في مشاكل.. وهو ما لم يحدث”.



أزمات كهربا لا تنتهي

كان كهربا قد دخل في أزمة كبرى مع مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي في يوليو الماضي، قرر المدرب السويسري حينها أن يعطي إدارة ناديه الضوء الأخضر للاستغناء عن محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الفريق، في يوليو الماضي.

ونشبت أزمة حينذاك بين كهربا وكولر، تسببت في خروج اللاعب من الحسابات الفنية للفريق في مواجهة طلائع الجيش، يوم الاثنين، بإستاد الكلية الحربية، وقررت إدارة الكرة توقيع عقوبة مالية قدرها 200 ألف جنيه خصما من مستحقات كهربا بسبب أزمته مع كارلوس بيرنغر مطور الأداء ومساعد مارسيل كولر في مران المستبعدين الذي أعقب مواجهة فاركو بالدوري وقتها.