بوينج تستكشف بيع الأصول لتعزيز مواردها المالية

دبي - احمد فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2024 07:13 صباحاً - سي إن بي سي_ تستكشف شركة بوينج Boeing بيع الأصول التي يمكن أن تجلب الأموال التي تشتد الحاجة إليها مع التخلص من الوحدات غير الأساسية أو ذات الأداء الضعيف، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن أشخاص مطلعين على الصفقة أن شركة صناعة الطائرات توصلت الأسبوع الماضي إلى اتفاق لتفريغ وحدة دفاعية صغيرة تصنع معدات مراقبة للجيش الأمريكي.

وانتقلت شركة بوينج من أزمة إلى أخرى هذا العام، منذ الخامس من يناير الماضي، عندما انفجرت لوحة الباب في طائرة من طراز 737 ماكس في الجو. ومنذ ذلك الحين، غادر رئيسها التنفيذي، وتباطأ إنتاجها مع قيام المنظمين بالتحقيق في ثقافة السلامة لديها، وفي سبتمبر ، أضرب 33 ألف عامل نقابي.

وذكرت الصحيفة أنه في اجتماعات الأداء المالي الأخيرة، طلب الرئيس التنفيذي الجديد كيلي أورتبيرغ من رؤساء وحدات الشركة تحديد قيمة تلك الوحدات للشركة.

وقال التقرير إن مجلس إدارة بوينج اجتمع مؤخراً لمناقشة الخطوات التالية للشركة، حيث استجوب المديرون رؤساء الأقسام وقاموا بتمشيط التقارير لفحص حالة كل وحدة.

ومن المقرر أن يصوت الميكانيكيون المضربون في شركة صناعة الطائرات يوم الأربعاء المقبل على مقترح عقد جديد يتضمن زيادة في الأجور بنسبة 35% على مدى أربع سنوات.

وأدى توقف العمل إلى توقف إنتاج الطائرة 737 ماكس الأكثر مبيعاً لدى الشركة وطائرتيها 767 و777 ذات البدن العريض، مما يزيد الضغط على مواردها المالية الضعيفة بالفعل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة بوينج أنها ستلغي 17 ألف وظيفة، أو 10% من موظفيها العالميين، وستحصل على رسوم بقيمة 5 مليارات دولار.