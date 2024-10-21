نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فالنسيا ولاس بالماس اليوم الإثنين في الدوري الإسباني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا مع نظيره فريق لاس بالماس؛ مساء اليوم في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة فالنسيا ولاس بالماس في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة فالنسيا مع نظيره فريق لاس بالماس؛ مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل فريق فالنسيا في المركز التاسع عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط.

، بينما يقع فريق لاس بالماس في المركز العشرين والأخير من البطولة برصيد 3 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا ضد لاس بالماس

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة فالنسيا ضد لاس بالماس عبر قناة beIN Sports 1HD.