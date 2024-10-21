‏وزير الخارجية الإسرائيلي: سنواصل ضرب أذرع الأخطبوط الإيراني حتى انهياره

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إسرائيل سندتواصل ضرب أذرع الأخطبوط الإيراني حتى انهياره.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، رسميا اغتيال يحيي السنوار رئيس حركة حماس، في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.

ويعتبر هذا الحدث نقطة تحول في مسار حركة حماس والصراع الدائر بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة.

ويأتي اغتيال السنوار في سياق متوتر، حيث تسود حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الصراع وآثاره على الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.