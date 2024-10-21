"ليه إستسلمت ودمرت مستقبلك".. تعليق ناري من مفيدة شيحة بعد واقعة اللاعب أحمد ياسر المحمدي

أحمد جودة - القاهرة - تعليق ناري من مفيدة شيحة بعد واقعة اللاعب أحمد ياسر المحمدي

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على أزمة اللاعب الدولي أحمد ياسر المحمدي، والتي أدت به إلى لحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة التعدي على فتاة أجنبية، مشيرة إلى أن هذا اللاعب دمر مستقبله وأساء لنفسه بشكل خاص وبلده ولكرة القدم بشكل عام.

الإعلامية مفيدة شيحة

تصريحات مفيدة شحية عن اللاعب ياسر المحمدي

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، أن هذا اللاعب عمل خطأ كبير في حق نفسه وفي بلده وفي الرياضة التي يلعبها، موجه حديثها للاعب، قائلةً:

"أنت خرجت لتمثل بلدك للإحتراف، وعمل ثلاث أخطاء دمروا مستقبلك، أولها أنك لم تحترم البلد التي كنت فيها ولا بلدك في الغربة".



وتابعت مفيدة شيحة:

"ليه دمرت مستقبلك وعشان خاطر إيه وعشان نزوة وليه إستسلمت".



تفاصيل ومواعيد برنامج الستات

ومن الجدير بالذكر أن برنامج الستات يأتي من تقديم كلًا من الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة عبر قناة النهار 1 في أيام الاربعاء والخميس والجمعة من كل إسبوع، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا، ويعمل برنامج الستات على تسليط الضوء على العديد من القضايا الهامة التي تخص المجتمع المصري بشكل عام، ليس هذا فقط بل يحرص صناع البرنامج على إستضافة بعض من المشاهير في مجالات متعددة ومختلفة، ويتميز البرنامج بفقرة المطبخ أيضًا.