نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز تصريحات داليا مصطفى التلفزيونية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -



تمكنت الفنانة داليا مصطفى في خطف قلوب الجماهير من خلال أحدث ظهور لها، حيث كشفت داليا مصطفى، خلال تصريحات تلفزيونية عن تفاصيل إصابتها بـ مرض السكري، موجهة رسالة للسيدات للحفاظ على صحتهن الجسدية والنفسية، بجانب مناشدتها بتدريس كيفية الدعم النفسي للطلاب في المدارس.

وقالت : "الداعم الوحيد للمرأة هو نفسها وهي اللي لازم تحافظ على نفسها هي اللي عايشة مع نفسها لغاية آخر يوم في عمرها مش حد تاني".

وأضافت: " الخذلان والأسى والسيطرة، حاولت أتنازل وأني أبقى مسيطرة ومركزة على كل حاجة، وبطلت أتوقع أي حاجة من أي حد، والخذلان مرض بيسبب أمراض غير طبيعية، وبحاول كل يوم الصبح وبالليل أشكر ربنا وأعد الحاجاة الكويسة اللي عندي، وأنا مريت بتجارب مؤلمة وبحاول أفهم، وده اللي المفروض أي بني آدم يكون عنده رحلة وعي، سكري الحمدلله معدلاته بقت أحسن كتير".



وتابعت : "الناس كانت بتقول كلام جارح ومؤلم بعد ما أعلنت إصابتي بالسكر، وقالوا علشان كده شكلها رفيع، ولكن على الجانب الآخر اتبسطت لأني لقيت أمهات كتير قالولي أن بناتهم لبسوا جهاز للسكر وهما مش مكسوفين، وأنا مش مكسوفة أني عندي السكر، لأني كنت بشوف نظرات الناس فيها ألم وإشمئزاز وأنا باخد حقنة الأنسولين".



وأكدت: " أنا بسمع حاجات مؤلمة وبتوجع القلب، إحنا لازم ندرس للأطفال يفهموا مشاعر الآخر والدعم النفسي وعدم التنمر، والدعم النفسي أهم بكتير من العربي والحساب"،



أخر أعمال داليا مصطفى

و الجدير بالذكر أن أخر أعمال داليا مصطفى في الدراما مسلسل خيانة مشروعة، والذي تدور أحداثه حيث يتورط عمرو في علاقة مع بثينة- الزوجة السابقة لشريكه أمجد- ويضطر للزواج منها سرا، وإخفاء الأمر عن زوجته الأولى عاليا، ومع تتطور الأمور يجد عمرو نفسه في حيرة بين أمجد وبثينة وعاليا، وعليه اتخاذ قرارا صعبا لمواجهة ما يحدث.

وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: ياسر جلال، مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقي، ميمي جمال، وغيرهم، والمسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي، وقد حقق المسلسل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور طرحه عبر شاشات التلفزيون