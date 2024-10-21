نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجي المقدم وتامر حبيب وياسمينا العبد أبرز حضور حفل جوائز" creative industry summit " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم أمس حفل توزيع جوائز الإبداع “ creative industry summit ” بأحد المناطق بالقاهرة الجديدة.

وكان بحضور عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنانة إنجي المقدم، تامر حبيب، ياسمينا العبد، هاجر السراج، أية سماحة، ليلى زاهر وهشام جمال، نورين أبو سعدة، أميرة أديب، شريف سلامة، طارق الجنايني، وغيرهم.

تأسست "كرييتف إنداستري ساميت" في عام 2014، وتلعب دورًا فعّالاً في تعزيز الفكر الإبداعي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. توفر المنصة الرائدة مساحة تجمع نخبة من الخبراء والمبدعين في مختلف الصناعات الإبداعية والثقافية. تشمل فعالياتها الرئيسية مهرجان "كرييتف إنداستري ساميت" السنوي، الذي يعد أكبر تجمع للصناعات الإبداعية في المنطقة، و"جوائز رمضان للإبداع - اختيار الجمهور" التي تحتفي بأفضل الأعمال الدرامية والإعلانية الرمضانية من خلال تصويت الجمهور. تقدم "كرييتف إنداستري ساميت" آلاف الساعات من المحتوى، وبرامج الإرشاد المهني، وفعاليات التواصل المهني، مما يتيح الفرصة للجميع، من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورواد الأعمال إلى الطلاب وكل من بينهم، لتبادل الخبرات وقصص النجاح والأفكار الإبداعية التي تحولت إلى مشاريع ملموسة. تهدف القمة إلى بناء مجتمع تفاعلي للتواصل والتعلم والترفيه، وتعزيز الابتكار في مختلف المجالات.