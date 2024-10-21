نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يبلغ ذروة جديدة والفضة عند أعلى مستوى في 12 عاما من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:15 مساءً - العربية نت _ وصلت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها اليوم الإثنين، لتواصل الصعود بقوة وسط حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأمريكية وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط وخفض بنوك مركزية كبرى أسعار الفائدة، كما ارتفعت الفضة لأعلى مستوى لها في نحو 12 عاما.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2729.40 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:54 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2732.73 دولار في وقت سابق.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 2744.80 دولار، وفقا لـ “”.

وبدعم من ارتفاع المعدن الأصفر، صعدت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 34.03 دولار للأونصة لتصل لأعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2012.

وقالت سوني كوماري خبيرة السلع الأولية في إيه.إن.زد “ارتفاع هذا الشهر مدفوع بشكل أكبر بالطلب على الملاذ الآمن بسبب التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط وحالة الضبابية بشأن الانتخابات الأمريكية لأن نتائجها تبدو متقاربة للغاية، ويمكن لأي (من المرشحين) الفوز”.

وتشهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 منافسة شديدة بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كاملا هاريس في الولايات السبع المتأرجحة التي ستحدد نتيجة الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر.

وفي الشرق الأوسط، فر المئات من سكان بيروت من منازلهم في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد مع سماع دوي انفجارات متعددة ومهاجمة إسرائيل لمواقع مرتبطة بالعمليات المالية لجماعة حزب الله.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية. كما تعزز أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

واستقبل المستثمرون أنباء خفض الصين أسعار الإقراض القياسية بعد خفض أسعار فائدة أخرى الشهر الماضي في إطار حزمة تدابير تحفيزية لإنعاش الاقتصاد.

وتراجع الطلب على الذهب في الصين، أكبر مستهلك للمعدن الأصفر، بسبب ارتفاع الأسعار وتباطؤ الاقتصاد.

ويتوقع المتداولون بنسبة 99% أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي المصري الأمريكي) أسعار الفائدة في نوفمبر.

وخفض البنك المركزي المصري الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3% إلى 1016.21 دولار للأونصة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف يوليو. وزاد البلاديوم 0.3% إلى 1076 دولارا.