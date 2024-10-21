روسيا تؤمن إمدادات الغاز الطبيعي لصربيا

دبي - احمد فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2024 09:19 صباحاً - سي إن بي سي_ قال ألكسندر فوتشيتش، الرئيس الصربي، إنه شكر نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، على مساعدة بلاده في تأمين إمدادات من الغاز الطبيعي تكفي صربيا خلال فصل الشتاء.

وهناك عقد بين روسيا وصربيا لتوريد الغاز يمتد ثلاث سنوات وينتهي سريانه في مارس 2025.

وقال فوتشيتش إن الاتصال الهاتفي، وهو الأول بين الزعيمين منذ قرابة عامين ونصف العام، كان لإحياء الذكرى الثمانين لتحرير بلغراد من الفاشية وكذلك لبحث العلاقات الثنائية. وفوتشيتش هو أقرب حلفاء بوتين في أوروبا.

وأضاف الرئيس الصربي في مقطع فيديو على منصة إنستجرام “أجرينا محادثة طويلة وجيدة وصريحة وهادفة”.

وأردف “شكرته خصيصاً على مساعدته… في تأمين كميات كافية من الغاز الطبيعي من روسيا إلى صربيا هذا الشتاء”.

وتأتي هذه المحادثة في وقت تنتظر روسيا رداً رسمياً على دعوة بوتين في سبتمبر نظيره الصربي إلى حضور قمة بريكس المقررة الأسبوع المقبل في مدينة قازان.

وفي أول محادثات مع بوتين منذ مايو 2022، كرّر فوتشيتش تأكيده أنّ صربيا لن تغيّر موقفها في ما يتعلّق بالعقوبات على روسيا ربطاً بالنزاع في أوكرانيا.

ورفضت صربيا، المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على روسيا إثر حربها في أوكرانيا، وحافظت على علاقات وثيقة وودية معها، ولكنها أدانت انتهاك وحدة الأراضي الأوكرانية، كما أجرى فوتشيتش محادثات محدودة مع بوتين.

ورغم المواجهة العنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية بالقرب من خط أنابيب تستخدمه روسيا لتزويد دول أوروبية بالغاز لم تتعطل الإمدادات.