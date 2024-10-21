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نعرض لكم الان تفاصيل خبر شريف فاروق: التموين أمنت المخزون السلعي لأكثر من 6 أشهر رغم… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:11 مساءً - محمد أحمد _ قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تحقيق الأمن الغذائي هو أولوية قصوى، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
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وكشف الوزير خلال عرض استراتيجية عمل الوزارة أمام مجلس النواب، عن نجاح الوزارة في زيادة الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية، مثل القمح والسكر والزيوت، لأكثر من ستة أشهر.
كما أشار فاروق، إلى تنويع مصادر استيراد القمح وزيادة القدرة التخزينية للصوامع لتقليل المخاطر الناجمة عن الأزمات الجيوسياسية.
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