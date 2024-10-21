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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين أمام مجلس النواب: ندرس تحويل الدعم إلى نقدي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:11 مساءً - محمد أحمد _ قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تدرس التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي المشروط.
وأوضح الوزير خلال عرض إستراتيجية عمل الوزارة أمام مجلس النواب، أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية تطوير منظومة الدعم لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتحقيق أعلى كفاءة في توزيع الموارد بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأشار فاروق، إلى أن هذه الدراسة جزء من حوار وطني أوسع لتحقيق مصلحة المواطن.
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