نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: خطة لدمج المجمعات الاستهلاكية تحت علامة تجارية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2024 03:15 مساءً - محمد أحمد _ قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة لدمج المجمعات الاستهلاكية تحت علامة تجارية واحدة. إقرأ أيضا.. وزير التموين أمام مجلس النواب: ندرس تحويل الدعم إلى نقدي مشروط وأوضح الوزير خلال عرض إستراتيجية عمل الوزارة أمام مجلس النواب، أن الخطة تستهدف تطوير المجمعات الاستهلاكية، بهدف تحسين جودة الخدمات وزيادة قدرتها التنافسية في السوق. وكشف وزير التموين، عن إتاحة شراكات مع القطاع الخاص لتطوير الأداء، مع الحفاظ على دورها الأساسي في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

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