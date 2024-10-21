انت الأن تتابع خبر "شعرك هيوصل آخر ضهرك"!!.. لو شعرك مبيطولش وبتعاني تعالي أقولك على خلطة التطويل السريعة في أسبوع هيطول بجنون.. الكل هيسالك عن السر؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - للحصول على شعر طويل وكثيف ولامع دون استخدام منتجات كيميائية فالحل بسيط وسهل جربي هذه الوصفة الطبيعية لرش الشعر لمدة 7 أيام فقط وستلاحظين الفرق المذهل في طول وكثافة وجمال شعرك وتعتمد هذه الوصفة على مكونات طبيعية مغذية تعمل على تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه مما يجعل شعرك يبدو أكثر صحة وجاذبية استعدي للأسئلة عن سر جمال شعرك مع هذه الطريقة الفعّالة والبسيطة.

خطوات تحضير وصفة إطالة الشعر

إليك طريقة تحضير وصفة طبيعية لرش الشعر لزيادة طوله وكثافته خلال 7 أيام:

2 ملعقة كبيرة من الروز ماري المجفف أو الطازج

2 ملعقة كبيرة من القرنفل حب أو مطحون

1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند اختياري لترطيب إضافي

كوبان من الماء

زجاجة رذاذ بخاخ نظيفة

طريقة استخدام وصفة اطالة الشعر

لاستخدام وصفة اطالة الشعر عليك اتباع الخطوات التالية:

ضعي الماء في وعاء على النار وأضيفي الروز ماري والقرنفل.

اتركي الخليط يغلي على نار هادئة لمدة 10-15 دقيقة حتى يتشبع الماء بفوائد المكونات.

ارفعي الوعاء عن النار واتركي الخليط ليبرد تماما حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة.

بعد أن يبرد المزيج أضيفي زيت جوز الهند واخلطي جيدا للحصول على ترطيب إضافي.

صفي المزيج باستخدام مصفاة للتخلص من بقايا الأعشاب والقرنفل واحتفظي بالسائل فقط.

اسكبي السائل في زجاجة بخاخ نظيفة لسهولة التطبيق.

رشي المزيج على فروة الرأس والشعر يوميا مع تدليك فروة الرأس برفق لتحفيز الدورة الدموية وتحسين امتصاص العناصر المغذية.

اتركي المزيج على الشعر دون غسله حتى يمتص الشعر الفوائد بالكامل.

كرري العملية يوميا لمدة 7 أيام للحصول على أفضل النتائج.